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Утяшева напала на Костю Цзю

Ляйсан Утяшева. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость в сексуальном наряде показала боевые приемы

Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками видео, в котором она отрабатывает удар на боксере Косте Цзю. Кулак гимнастки останавливается буквально в сантиметре от лица спортсмена. Сам он, кажется, не пострадал.

Все происходящее оказалось частью мастер-класса, который проводил Цзю в рамках одного из форумов. Знаменитости также обсудили спортивное прошлое и поиски себя после окончания всех соревнований.

Скриншот instagram.com/liasanutiasheva

Утяшева призналась, что после ухода из гимнастики ей было непросто.

"Спортсменов в 2007 году особо нигде и не ждали. Сейчас в это сложно поверить, и слава Богу",

– рассказала она.

После ухода из большого спорта Ляйсан Утяшева не пропала из поля зрения, а, кажется, наоборот, стала еще популярнее. Девушка не только вышла замуж за юмориста и родила ему двоих детей, но и стала ведущей нескольких шоу, озвучила мультфильмы, написала книгу и поставила свой танцевальный спектакль, с которым гастролирует по стране.

Скриншот instagram.com/liasanutiasheva

Сюрпризом для супруги Павла Воли оказалась и зарядка, которую она проводила в весьма пикантном наряде: короткое юбке, обнажающей стройные ноги, открытой майке и туфлях на высоком каблуке.

Поклонники звезды обеспокоены ее излишней худобой и подозревают, что спортсменка серьезно больна. 

Дарья ПЕТРОВА
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