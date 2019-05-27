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"Уж очень худая": Утяшевой поставили страшный диагноз

Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva
Тело телеведущей испугало фанатов

Ляйсан Утяшева опубликовала в социальных сетях видео в коротком полупрозрачном платье. Все внимание поклонников привлекли ноги бывшей гимнастки, пользователи уверены – они слишком худые. Чересчур стройное тело знаменитости вызывает у подписчиков подозрение, что девушка страдает от анорексии.

Комментаторы призвали жену Павла Воли остановится и начать усиленно питаться, пока не стало поздно.

"Женщина должна быть помягче, аппетитней...", "Срочно хотя бы 3 кг", "Ну уж очень худая", "Некрасиво в этом возрасте быть такой худенькой", "Ножки как у козы рожки", "Преданорексичная стадия!", "Ужасно тощая", "Вам следует поправиться", "Нужно поправиться",

– написали обеспокоенные пользователи.

Кто-то, наоборот, считает, что звезда находится в идеальной форме, а ее фигура – мечта многих женщин. Сама Ляйсан только посмеялась над всеми комментариями и поделилась откровением: она не прочь сыграть роль Кармен. Поклонники к ее идее отнеслись скептически.

"Не надо вам Кармен, не ваше это совсем (и слава богу). Вы красивая женщина, жена, мать, с восточным воспитанием уступать мужчине, и она – хитрая, роковая и распутная цыганка, соблазняющая мужчин",

– написала подписчица.

Недавно восточное воспитание Утяшевой поставили под сомнение. Пользователи жестко раскритиковали откровенные снимки спортсменки и упрекают ее в неподобающем поведении.

Дарья ПЕТРОВА
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