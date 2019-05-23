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"Искра": Чехова показала любимые позы

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova
Поклонники восхищены красотой телеведущей

Анфиса Чехова стала героиней программы "Судьба человека". В короткий анонс попало пикантное видео, где знаменитость ставит на колени ведущего Бориса Корчевникова и сама опускается напротив него.

Телезвезда давно увлекается йогой и решила продемонстрировать свои любимые позы. Корчевников легко поддается влиянию Чеховой и говорит, что легко встанет перед ней на колени. Ситуация получается пикантная: пара находится очень близко друг к другу, а обтягивающее платье подчеркивает все пышные формы знаменитости.

Подписчики не могли не заметить возникшего напряжения.

"Ему трудно себя сдерживать рядом с вами", "Между вами искра", "Видно, что вы ему нравитесь", "Он так смотрит",

– заметили поклонники артистки.

Телеведущая часто демонстрирует пикантные позиции, а в последнее время ведет себя еще смелее. Например, она снялась в нижнем белье на фоне башен Кремля. Тогда подписчики заметили, что фигура Чеховой стала более стройной. Сама Анфиса утверждает, что боится пластических хирургов, а доверяет изменить свое тело только массажисту.

Поклонники результат заметили и всячески расхвалили звезду.

"Длинноногая", "Вы как-то в лице все равно изменились, похудели что ли", "Имидж изменился и прежнюю Анфису не узнать. Вес стал намного меньше", "Очень помолодели и выглядите супер",

– восхищаются знаменитостью.

Передача появится в эфире 24 мая. 

Ранее Анфиса Чехова поделилась снимками из операционной. 

Дарья ПЕТРОВА
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