"Искра": Чехова показала любимые позы

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Анфиса Чехова стала героиней программы "Судьба человека". В короткий анонс попало пикантное видео, где знаменитость ставит на колени ведущего Бориса Корчевникова и сама опускается напротив него.
Телезвезда давно увлекается йогой и решила продемонстрировать свои любимые позы. Корчевников легко поддается влиянию Чеховой и говорит, что легко встанет перед ней на колени. Ситуация получается пикантная: пара находится очень близко друг к другу, а обтягивающее платье подчеркивает все пышные формы знаменитости.
Подписчики не могли не заметить возникшего напряжения.
"Ему трудно себя сдерживать рядом с вами", "Между вами искра", "Видно, что вы ему нравитесь", "Он так смотрит",
– заметили поклонники артистки.
Телеведущая часто демонстрирует пикантные позиции, а в последнее время ведет себя еще смелее. Например, она снялась в нижнем белье на фоне башен Кремля. Тогда подписчики заметили, что фигура Чеховой стала более стройной. Сама Анфиса утверждает, что боится пластических хирургов, а доверяет изменить свое тело только массажисту.
Поклонники результат заметили и всячески расхвалили звезду.
"Длинноногая", "Вы как-то в лице все равно изменились, похудели что ли", "Имидж изменился и прежнюю Анфису не узнать. Вес стал намного меньше", "Очень помолодели и выглядите супер",
– восхищаются знаменитостью.
Передача появится в эфире 24 мая.
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