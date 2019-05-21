"Внутренние таракашки": популярная певица страдает от страшного недуга

Артистка призналась, что не узнает знакомых на улице

Певица Жасмин рассказала поклонником о страшных вещах, которые с ней происходят. Оказалось, что иногда знаменитость перестает контролировать свой язык и теряет память.

"Встретила старую знакомую, которая очень сильно похудела, мало того, что не узнала ее и перепутала имя, еще и чуть было не ляпнула, что такая худоба ей не идет",

– рассказывает Жасмин.

Также девушка приняла случайного человека за мужа своей подруги, хотя давно знакома с ним. Артистка не понимает, что с ней происходит, но считает, что до старческого маразма ей еще далеко.

Поклонники решили поддержать певицу и предположили, что все дело в плотном графике работы звезды.

"Просто подустала немножко", "Это внутренние таракашки", "Это просто мозг говорит, что он хочет отдохнуть", "Полнолуние влияет", "У всех такое бывает",

– высказались подписчики.

Внимание привлекло и фото артистки. Подписчики отметили, что Жасмин выглядит очень красивой и натуральной.

"Выглядишь просто волшебно", "Красавица", "Роскошная Вы!", "Обаяшка", "Вы очень похорошели и похудели, красавица Жасмин",

– похвалили артистку.

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