"Ужасно боюсь": Чехова решилась на операцию

Популярная телеведущая призналась, что боится ослепнуть

Анфиса Чехова рассказала, что устала ходить в очках и линзах, а без них ее зрение оставляет желать лучшего. Также врач предупредил телеведущую, что долгое ношение линз может еще сильнее испортить глаза.

"Зрение -2,50 и вся окружающая действительность в сильном расфокусе. Это конечно неплохо иногда, когда с тобой знакомятся хорошие, но мало симпатичные мужчины",

– пишет звезда.

Поэтому Чехова задумалась о лазерной коррекции зрения, но призналась, что боится любых операций. Из Instagram знаменитости стало понятно, что на операцию она все-таки решилась и уже восстанавливается дома.

Подписчики решили поддержать телеведущую комплиментами и пожеланиями здоровья, но отметили, что им Чехова нравится даже в очках.

"Очки вам идут", "Что в очках, что без очков самая красивая на свете!", "Однозначно лучше в очках", "Не бойтесь, все пройдет хорошо",

– написали подписчики.

Ранее Анфиса Чехова опубликовала эротичную фотографию в нижнем белье.