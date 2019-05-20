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Покалеченной МакSим нашли замену

Фото: пресс-служба
Знаменитость не смогла сняться в своем новом клипе

Российскую певицу МакSим выписали из больницы. Ее менеджер Маргарита Соколова сообщает, что девушка чувствует себя отлично, а уже скоро выйдет ее новый клип.

Видео на песню "Абонент недоступен" снимали, когда Мария Абросимова находилась в больнице, то есть сама она в клипе не появится.

"Как вы уже знаете, МакSим попала в аварию, когда спешила на съемки этого клипа. Марину мы тогда так и не дождались. Я приняла решение снимать клип без нее. Была надежда, что она вот-вот появится, но, когда я узнала, что случилось несчастье и стало понятно, что единственное, что остается: доснять историю без МакSим до конца",

– рассказала подписчикам Соколова.

Менеджер артистки решила не дожидаться вопросов и ответила сразу: они не готовы были терять деньги, поэтому решили снимать видео без главной героини. Сейчас для нее самое главное – это делать все, чтобы певица скорее выздоровела. 

Пользователи на предстоящую премьеру отреагировали по-разному: кто-то считает, что все происходящее – это пиар-акция, кто-то, наоборот, поддерживает артистку и хочет скорее попасть на ее выступление.

"Ждем клип. Марине здоровья))", "Мистика сплошная!", "Это полный провал. Испортить такую шикарную песню клипом, в которой даже не будет артистки", "Настроение просто упало до нуля", "Бог вам судья", "Пиар, мистика и заговор",

– прокомментировали пользователи.

Свой первый концерт после аварии МакSим даст 25 мая в Ташкенте. Напомним, популярная исполнительница попала в аварию по дороге в аэропорт. Девушка стремилась скорее на съемки своего нового клипа. Поклонники певицы были шокированы фотографиями, на которых видно, что тело Абросимовой покрыто синяками.

Дарья ПЕТРОВА
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