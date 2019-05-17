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Жене Меладзе нашли замену

Валерий Меладзе. Фото: www.globallookpress.com
Певица продолжает страдать от нападок подписчиков

Валерия Меладзе и Альбина Джанабаева разместили в социальных сетях одинаковые видео с романтичным танцем. В ролике пара наслаждается объятиями друг друга и выглядит очень счастливой. Порадоваться за семью получилось не у всех пользователей.

Завистники не могу оставить в покое супругу Валерия: критикуют ее за внешний вид, обзывают разлучницей, некоторые даже предложили певцу найти себе новую, более достойную женщину. Кое-кто даже начал предлагать свою кандидатуры.

"Ни стиля, ни вкуса, вечная лохудра", "Найдите достойную женщину", "Изменял жене 10 лет. Вы достойны друг друга", "Не вижу любовь", "Снова змею в пост залили", "Плоховаты", "Альбина вам не подходит",

раскритиковали пользователи.

Несмотря на то, что пара вместе более 15 лет, в адрес бывшей солистки группы "ВИА Гра" до сих пор поступает множество упреков. Возможно, все дело в том, что старший сын пары родился в 2004 году, когда Меладзе официально был женат на первой супруге. Лишь в 2014 году Альбина и Валерий официально поженились и родили второго сына.

Сама Джанабаева разлучницей себя не считает, что отношения разрушились без ее вмешательства, защищает супругу и Меладзе. Поклонников у этой пары все-такие больше, чем недоброжелателей.

"Очень мило", "Самая красивая пара", "Заслужили свое счастье", "Заряжаете радостью", "Пусть ваша любовь никогда не угасает!", "Вот оно счастье и любовь!", "Нежность в каждом прикосновении",

похвалили поклонники пары.

Ранее супруга Валерия Меладзе снялась в эротичном видео.

Дарья ПЕТРОВА
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