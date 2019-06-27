"Шок": раскрыта тайна отношений Серябкиной и Фадеева

Певицу и продюсера связывала не только работа, считает ее экс-подруга Елена Темникова

Бывшая солистка группы "Серебро" Елена Темникова решилась раскрыть тайну об отношениях своей бывшей подруги и Максима Фадеева. Девушка утверждает, что именно роман Серябкиной с продюсером стал ее причиной ухода из группы. Темникова утверждает, что не раз заставала их в объятиях друг друга.

Работать в такой атмосфере Елене было все сложнее, так как о своих отношениях Серябкина и Фадеев открыто не говорили даже внутри коллектива.

"Сначала все было потрясающе. Мы были одной большой семьей. Пока в коллективе не случилась любовь. Это ведь как в бизнесе: нельзя заводить между партнерами романтических отношений, иначе наступит крах. Так случилось и у нас",

– призналась Темникова в интервью YouTube-каналу "А поговорить?".

Ольга Серябкина никогда не афишировала свою личную жизнь, а все слухи о ее романах не имели никого подтверждения. Поклонники звезды давно начали подозревать о ее связи с Максимом Фадеевым, так как пара часто появляется на мероприятиях вдвоем. При этом официально мужчина женат более 20 лет.

"Когда вы уже признаетесь, что вы любовники", "Скоро будет свадьба Макса и Оли", "А вдруг они встречаются?", "Муж и жена", "Они тайно встречаются",

– комментировали поклонники.

После того как Темникова раскрыла тайну романтических отношений Фадеева и Серябкиной, она рассказала и о своих взаимоотношениях с бывшей коллегой. Когда-то девушек считали лучшими подругами. Как сейчас выяснилось, все это было только игрой на камеру.

"Наши отношения испортились года за 3 до моего ухода со сцены. Мы даже жили в разных отелях, чтобы не пересекаться. И играли дружбу на сцене",

– говорила Темникова.

Многие зрители никогда не подозревали о таких сложных взаимоотношениях в группе, поэтому интервью Елены Темниковой стало для них настоящим откровением: "Шок", "Лена крутая, наконец-то правду раскрыла", "Спасибо за правду", "Какой же мерзкий Фадеев".