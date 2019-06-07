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Серябкина рассказала о борьбе со страшной зависимостью

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official
Звезда знает, как решить сложную проблему

Ольга Серябкина призналась, что постоянно получает множество сообщений от людей, которые страдают от игромании – девушки и молодые люди целыми ночами "рубятся" в видеоигры. Бывшая солистка группы "Серебро" рассказала, как победить болезненную привязанность к виртуальному миру.

"По мне, все зависимости из-за реальных проблем. Мы заполняем ими пустоту или перекрываем негатив. Так же проще… Но это сразу провал. Поэтому мне кажется, что решение проблемы гейминга одно – найти для себя кайфовое занятие. Устройтесь волонтером в любой приют для животных, запишитесь на курсы рисования акварелью, изучайте языки, занимайтесь спортом",

– посоветовала Серябкина.

Также девушка рассказала, что в какой-то момент начала считать свою гастрольную жизнь рутиной, из этого состояния его смогла вытянуть только стрельба.

Пользователи устроили в комментариях к снимку горячую дискуссию: мужчины упрекают девушек в том, что они зависимы от Instagram, а подписчицы рассказывают, что расстаются с мужьями из-за того, что те проводят все время за компьютером.

Играет ли в игры сама Серябкина, не понятно. Зато она находит время и для рутинных дел, например, сама ходит в магазин за продуктами, о чем коротко сообщила под новым фото:

"Вышла за хлебом",

Для ночного похода в магазин звезда нарядилась по полной: одежда от дорогих дизайнеров, каблуки и макияж. Как сообщает "Пятый канал" красотка решила устроить целую фотосессию: то она сидит на корточках, то изящно вытягивает ногу. 

"Мне бы так выходить за хлебом", "Замечательно, очаровательна, берем пример, теперь за хлебом только так", "Обычно ходят за хлебом в чем мать родила", "Богиня", "Вышла за хлебом, взяла с собой булочки",

– иронично прокомментировали подписчики.

Дарья ПЕТРОВА
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