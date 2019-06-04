"Можно смотреть вечно": обнаженная Серябкина уединилась на пляже

Певица снялась в откровенном видео

Ольга Серябкина опубликовала в социальных сетях новое видео, в котором она бегает по пляжу в очень откровенном купальнике. Девушка признается, что в моменты ссор хотела бы проводить время именно так.

"Думаю, что нет более идеального места для уединения",

– подписал ролик артистка.

Роскошное тело бывшей солистки группы "Серебро" вызвало бурную реакцию у поклонников.

"Огнище", "На эту фигуру смачную можно смотреть вечно", "Самая кайфовая", "Такая классная", "Красота", "Страсть", "Нереальная", "Моя любимая песня", "Ты богиня",

– похвалили фанаты.

По мнению "Пятого канала", Серябкина своим видом хотела повторить успех модели, которая выбежала в похожем наряде на футбольное поле прямо во время финала Лиги чемпионов. У нарушительницы Кинси Волански после скандальной выходки заметно прибавилось число подписчиков.

Ранее "Утро" писало об откровенном клипе Ольги Серябкиной, который не прошел цензуру.