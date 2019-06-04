"Можно смотреть вечно": обнаженная Серябкина уединилась на пляже

Нибиру
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Ольга Серябкина опубликовала в социальных сетях новое видео, в котором она бегает по пляжу в очень откровенном купальнике. Девушка признается, что в моменты ссор хотела бы проводить время именно так.
"Думаю, что нет более идеального места для уединения",
– подписал ролик артистка.
Роскошное тело бывшей солистки группы "Серебро" вызвало бурную реакцию у поклонников.
"Огнище", "На эту фигуру смачную можно смотреть вечно", "Самая кайфовая", "Такая классная", "Красота", "Страсть", "Нереальная", "Моя любимая песня", "Ты богиня",
– похвалили фанаты.
По мнению "Пятого канала", Серябкина своим видом хотела повторить успех модели, которая выбежала в похожем наряде на футбольное поле прямо во время финала Лиги чемпионов. У нарушительницы Кинси Волански после скандальной выходки заметно прибавилось число подписчиков.
Ранее "Утро" писало об откровенном клипе Ольги Серябкиной, который не прошел цензуру.
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