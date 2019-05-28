Перешла грань: откровенное видео с Серябкиной запретили

Клип певицы не прошел цензуру

На днях в Сети был опубликован новый ролик Ольги Серябкиной на песню "Не плачу". Видео отличается от всех предыдущих работ знаменитости, ведь на съемках ей предстояло бороться с собственными страхами – выпрыгивать из грузовика прямо во время движения, спасаться от погони и двух озлобленных собак.

Присутствовали в ролике и пикантные моменты: абсолютно голая девушка трогала себя в душе. Именно они повлекли за собой блокировку клипа.

"Сейчас на многих площадках цензура стала жестче. И она не обошла стороной мой клип. Его несколько раз блочили... Поэтому нам пришлось заменить несколько кусочков из той версии",

– рассказала бывшая солистка группы "Серебро".

Сама Серябкина ничуть не стеснятся обнажаться перед посторонними: сексуально позирует перед фотографами, а потом делится откровенными снимками в интернете.

"Жарче, чем на улице", "Полуголую Серябкину только ленивый не видел", "Хорошая самка", "Бомба", "Просто секс", "Идеальная женщина", "Такая секси", "Офигенная",

– написали восторженные поклонники.

Ранее в Сети появилось фото Водонаевой в латексном наряде.