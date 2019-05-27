"На адреналине": на Серябкину спустили собак

Популярная певица представила новый клип

Бывшая солистка группы "Серебро" поделилась с подписчиками необычным видео. На кадрах видно, что девушке приходится выпрыгивать из грузовика прямо во время движения, а потом спасаться от погони. В добавок ко всему, на артистку спустили двух озлобленных собак.

За жизнь Серябкиной переживать не стоит, оказалось, что все происходящее в ролике – это постановка, а само видео является новым клипом звезды.

Ольга призналась, что все происходящее на съемках – это ее реальные страхи, с которыми ей помогли справиться только поддержка поклонников.

"В клипе реально отображены все мои фобии: боязнь кукол, замкнутого пространства и высоты. Когда я увидела сценарий и поняла, что мне придется столкнуться со всем этим… Я была в шоке, но просто сразу сказала ДА, потому что хотела снять именно так. Были моменты, когда казалось, что не смогу. Я вдыхала глубоко и тупо на адреналине вставала в кадр",

– подписала видео Серябкина.

Без эротической составляющей в клипе не обошлось – знаменитость продемонстрировала свое обнаженное тело в душе. Однако, поклонники оценили все старания Серябкиной – они восхищаются ее мужеством и считают этот клип одним из лучших за всю карьеру певицы.

"Ты вдохновляешь", "Ты мотивируешь очень", "Ты большая умница", "Один из самых сильных твоих клипов", "Клип вообще здоровский", "Самая сильная и смелая девочка", "Лучший твой клип", "Ты очень смелая",

– похвалили любимицу поклонники.

Ранее свой бюст в прозрачном наряде продемонстрировала Яна Кошкина.



