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"На адреналине": на Серябкину спустили собак

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official
Популярная певица представила новый клип

Бывшая солистка группы "Серебро" поделилась с подписчиками необычным видео. На кадрах видно, что девушке приходится выпрыгивать из грузовика прямо во время движения, а потом спасаться от погони. В добавок ко всему, на артистку спустили двух озлобленных собак.

За жизнь Серябкиной переживать не стоит, оказалось, что все происходящее в ролике – это постановка, а само видео является новым клипом звезды.

Ольга призналась, что все происходящее на съемках – это ее реальные страхи, с которыми ей помогли справиться только поддержка поклонников.

"В клипе реально отображены все мои фобии: боязнь кукол, замкнутого пространства и высоты. Когда я увидела сценарий и поняла, что мне придется столкнуться со всем этим… Я была в шоке, но просто сразу сказала ДА, потому что хотела снять именно так. Были моменты, когда казалось, что не смогу. Я вдыхала глубоко и тупо на адреналине вставала в кадр",

подписала видео Серябкина.

Без эротической составляющей в клипе не обошлось – знаменитость продемонстрировала свое обнаженное тело в душе. Однако, поклонники оценили все старания Серябкиной – они восхищаются ее мужеством и считают этот клип одним из лучших за всю карьеру певицы.

Кадр youtube.com

"Ты вдохновляешь", "Ты мотивируешь очень", "Ты большая умница", "Один из самых сильных твоих клипов", "Клип вообще здоровский", "Самая сильная и смелая девочка", "Лучший твой клип", "Ты очень смелая",

– похвалили любимицу поклонники.

Ранее свой бюст в прозрачном наряде продемонстрировала Яна Кошкина. 


Дарья ПЕТРОВА
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