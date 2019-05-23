"Вкусное тело": Лобода в кожаном бикини заговорила по-немецки

Нибиру
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Светлана Лобода выложила в социальные сети откровенный снимок. На этот раз звезда примерила не вызывающий концертный наряд, а кожаный купальник, демонстрирующий идеальную фигуру знаменитости.
Поклонники без ума от жаркого вида Лободы и не перестают восхищается ею.
"Красивая безумно", "Вкусное тело", "Садо-мазо на полянке", "Горячая", "Какая фигура идеальная", "Офигенное фото", "Шикарна", "Персик", "Бесподобна", "Ошеломительная красотка", "Потрясающая женщина", "Жара",
– комментируют пользователи.
Интересно, что подпись к посту Лобода сделала на немецком языке. Подписчики предположили, что она может находиться в Германии, а сообщением намекает на отношения с певцом группы Rammstein.
По слухам, именно Тилль Линдеманн является отцом младшей дочери Лободы – Тильды.
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