"Вкусное тело": Лобода в кожаном бикини заговорила по-немецки

Популярная певица возбудила поклонников

Светлана Лобода выложила в социальные сети откровенный снимок. На этот раз звезда примерила не вызывающий концертный наряд, а кожаный купальник, демонстрирующий идеальную фигуру знаменитости.

Поклонники без ума от жаркого вида Лободы и не перестают восхищается ею.

"Красивая безумно", "Вкусное тело", "Садо-мазо на полянке", "Горячая", "Какая фигура идеальная", "Офигенное фото", "Шикарна", "Персик", "Бесподобна", "Ошеломительная красотка", "Потрясающая женщина", "Жара",

– комментируют пользователи.

Интересно, что подпись к посту Лобода сделала на немецком языке. Подписчики предположили, что она может находиться в Германии, а сообщением намекает на отношения с певцом группы Rammstein.

По слухам, именно Тилль Линдеманн является отцом младшей дочери Лободы – Тильды.