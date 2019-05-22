Украинцы припомнили Ротару старые грехи

Певицу втянули в скандал

Популярного украинского композитора Владимира Ивасюка похоронили 22 мая ровно 40 лет назад. Похороны превратились в массовую акцию: поклонники несли множество цветов, расклеивали по городу стихи талантливого автора.

Не было среди пришедших только Софии Ротару, а ведь именно для нее он написал хиты "Червона рута" и "Только раз цветет любовь". Поклонники Ивасюка надеялись, что знаменитая артистка понесет портрет певца и композитора на кладбище, но Ротару находилась в гастрольном туре по Дальнему Востоку и приехать никак не смогла.

Об этой ситуации украинские СМИ напоминают до сих пор, раздувая вокруг прощания с композитором скандал. Сама София Михайловна комментариев не дает и вообще редко появляется на публике. Ранее ходили слухи, что всему виной плохое состояние здоровье артистки, возможно, связанное с туберкулезом, которым она заразилась в 27 лет.

Следить за жизнью певицы сейчас можно только через социальные сети, где Ротару, ее дети и внуки изредка выкладывают семейные фото. На одном из кадров София Ротару выглядит посвежевшей и энергичной.