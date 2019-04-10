Раскрыта правда о состоянии исчезнувшей Ротару

София Михайловна не появляется на публике и в социальных сетях

Известный украинский продюсер, композитор и автор песен Руслан Квинта стал гостем в шоу на YouTube "Люкс ФМ". Все вопросы были связаны с творчеством музыкальных исполнителей, в том числе и с Софией Ротару.

На вопрос о том, стоит ли ждать новых песен от певицы, продюсер рассказал и о здоровье артистки.

"София Михайловна сегодня находится в прекрасном расположении духа. Она от меня ждет песню. И буквально недавно мы с ней встречались. Я написала для нее 27 песен. Если будет вдохновение, то я сяду и напишу еще. Я не люблю писать песни под заказ",

– ответил Квинта.

Из слов продюсера можно сделать вывод, что Ротару чувствует себя гораздо лучше, а все опасения поклонников напрасны. София Михайловна давно не выступает на сцене и избегает публичных мероприятий из-за состояния здоровья.

Ранее ходили слухи о том, что всему виной туберкулез, которым она заразилась еще в 27 лет. Якобы сейчас болезнь вернулась, и певица вынуждена проходить химиотерапию. Желая опровергнуть все предположения, Ротару показала, как выглядит сейчас. На дне рождения внука она появилась радостная и заметно посвежевшая.

Публикация от Svetlana (@svetika) 25 Мар 2019 в 1:15 PDT

Слова Руслан Квинты только подтверждают ее последние снимки. Музыкальный продюсер близко знаком со многими звездами отечественного шоу-бизнеса: для Ротару он написал песни "Белая зима", "Осенние цветы", "Одна калина".

Также он является автором хита "Я буду руки твои целовать", который исполняет Басков, нескольких песен Филиппа Киркорова, Ирины Билык, Ани Лорак и Верки Сердючки.