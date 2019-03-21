Ротару прячет тяжелую болезнь за темными очками

Внешний вид звезды эстрады оставляет желать лучшего

Знаменитая "хуторянка" София Ротару перестала петь в России не по политическим соображениям, в чем она убеждала поклонников. Ходят слухи, что ее подкосила старая болячка.

Еще в 27 лет любимица миллионов заразилась туберкулезом. И сейчас София Михайловна якобы находится на химиотерапии.

Следы страшной инфекции звезда советской и не только эстрады скрывает под темными очками. В них она запечатлена на фотографии, из-за которой фанаты певицы всерьез обеспокоились состоянием ее здоровья, пишет "Экспресс газета".

На снимке Ротару запечатлена без прежнего лоска. Отсутствие макияжа и прически прибавило ей много лет. Голову артистки покрывал черный платок, который усугубил образ, превратив ее в старуху.

В таком мрачном и болезненном виде яркую и вечно молодую Софию Михайловну еще не видели никогда, что дало почву для размышлений. Ряд СМИ предположили, что у нее не туберкулез, а рак, сообщает "Подмосковье сегодня".

Напомним, в конце августа прошло года артистку в буквальном смысле вынесли со сцены. Она упала в обморок во время концерта в Уфе.