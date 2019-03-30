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"Будем молиться": Ротару подловили без темных очков после болезни

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Фото певицы появились в Сети

София Михайловна, которая, по слухам, в последнее время не очень хорошо себя чувствовала, все же нашла в себе силы и пришла на день рождения красавца-внука Анатолия.

На празднике Ротару сфотографировали в окружении семьи. На снимках певица вовсе не выглядит больной. Она заметно посвежела, разве что выражение лица немного уставшее. Кадры появились на странице в Instagram ее невестки Светланы. Которая, кстати, отпраздновала свой день рождения вслед за сыном. Софья Михайловна от души поздравила родственницу накануне.

"Дорогая Света! С Днем рождения! Радости,любви и счастья! Спасибо за прекрасных внуков!"

написала она под фото.

Поклонники с облегчением выдохнули, увидев, что с любимой артисткой все в порядке. Они присоединились к поздравлениям, заодно пожелав и самой Ротару крепкого здоровья.

"Какие дети у вас красивые !!" "Какая красивая семья",  "Дай бог вам здоровья, чтоб ещё долго могли нас радовать бабушки красотой, родители своим благодством, а дети новыми работами в музыке и моде. А отдельно хочу написать, Дорогая София Михайловна! В далёком 1976-1977 г. В городе Грозном, я будучи ещё девушкой брала у вас автограф, вы написали мне тогда:Всех вам благ, София Ротару. Мне повезло, ваши слова дошли до бога, теперь я вам хочу сказать :Дорогая София Михайловна, всех вам благ, живите долго, здоровья вам и пусть ваши замечательные дети и внуки радуют вас, а мы будем за вас молиться",

– прокомментировали пользователи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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