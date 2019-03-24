"Настоящий мачо": больная Ротару показала молодого красавчика

Парня попросили беречь Софью Михайловну

Звезда, которая в последнее время совсем пропала из виду, опубликовала фото весьма привлекательного молодого человека. Поклонники Ротару едва узнали ее внука Анатолия, отметив, что он возмужал и превратился в настоящего красавца.

Звездная бабушка поздравила парня с днем рождения в своем Instagram.

"Дорогой мой внук! С Днем рождения! Толя, будь здоров,счастлив и любим! Удачи тебе во всем!" – написала она.

Подписчики рассыпались в комплиментах и присоединились к поздравлениям, заодно попросив его беречь Софью Михайловну (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Будь здоров, счастлив, радуй близких!" "Красивый молодой человек", "С Днём Рождения !!! Шикарен !!" "С днём рождения Вашего внука, Софья Михайловна! Всем здоровья, энергии, радости и хорошего настроения!" "Красавец! Счастья ему!" "Какой красавчик", "Поздравляю тебя Анатолий с Днем твоего рождения! Желаю тебе, чтобы все твои самые сокровенные желания сбылись! Береги свою бабушку и родителей!!!" "ПРИСОЕДИНЯЮСЬ к ПОЗДРАВЛЕНИЯМ!!!! ДОРОГОЙ, ВСЕМИ ЛЮБИМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ВНУК, МОЕЙ ЛЮБИМОЙ АРТИСТКИ СССР СОФИИ РОТАРУ!!! МОЯ ЛЮБИМАЯ ДРАГОЦЕННАЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ!!! БРАВО!!! БРАВО!!! СОВСЕМ УЖЕ СТАЛ, ВЗРОСЛЫЙ СУПЕР НАСТОЯЩИЙ МАЧО СУПЕР НАСТОЯЩИЙ КРАСАВЕЦ МУЖЧИНА!!! С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!!! АНАТОЛИЙ!!! НАДЕЮСЬ, ВСПОМНИШЬ ЛИЧНО МЕНЯ, С ЮБИЛЕЙНЫХ КОНЦЕРТОВ СОФИИ РОТАРУ!!! РАД ГОРЖУСЬ ТОБОЙ МОЛОДЕЦ ТРОНУТ ВСЕХ БЛАГ!!"

– написали они.

Ранее в СМИ появились слухи о внезапно обострившейся старой болезни Ротару. В 27 лет певица заразилась туберкулезом, и теперь он снова дал о себе знать. Сейчас она якобы проходит курс химиотерапии. Фанатов встревожил недавний снимок артистки, где она предстала в темных очках и без макияжа.