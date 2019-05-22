"Какие-то игры": Алсу высказалась о скандале на "Голосе"

Певица не исключает, что Микелла снова появится в передаче

Певица Алсу дала первый комментарий после громкого скандала на шоу "Голос". Знаменитость считает, что дети были втянуты в какие-то игры, но в итоге окончание истории получилось хорошим.

Будет ли Микелла Абрамова участвовать в повторном финале музыкального конкурса непонятно, даже сама Алсу не знает ответа на этот вопрос.

"Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама",

– цитирует Алсу радиостанция "Серебряный дождь".

Знаменитая певица пообещала, что сделает большое заявление о ситуации с ее дочерью 1 июня, в День защиты детей.

Семья Алсу оказалась в центре скандала, когда победу ее дочери Микелы аннулировали. Это случилось после проверки голосов, инициированной "Первым каналом". Многие телезрители были удивлены количеством проголосовавших за Абрамову, ведь фаворитом считался Ержан Максим. Проверяющая компания обнаружила, что голоса в пользу Микеллы действительно накручивали.

Теперь зрителям предстоит выбирать нового победителя 24 мая. Скорее всего им станет Ержан Максим, который занял второе место. Мальчик не расстроился из-за проигрыша и даже получил заманчивое предложение из Англии.