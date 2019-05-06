Едет в Англию: Ержан Максим обставил дочку Алсу

Неожиданный финал отразился не только на детях

Ержан Максим занял второе место в программе "Голос. Дети", но скоро у него появится шанс продемонстрировать свой талант за границей. Музыкальное шоу талантов "Х-Фактор" пригласило юного певца посоревноваться с зарубежными вокалистами.

Поклонники Ержана отметили, что победительница Микелла Абрамова подобного приглашения не получила.

Финал музыкальной передачи "Голос. Дети" на этот раз не обошелся без крупного скандала. На первое место претендовали 3 участника: явным фаворитом был Максим Ержан, но главную награду в итоге получила Микелла Абрамова – дочка певицы Алсу.

Ее победу многие связывают с влиятельными родителями: для победы в конкурсе нужно получить как можно больше SMS-голосов, а семья девочки имеет средства и связи для достижения этой цели.

Одним из первых ситуацию прокомментировал Максим Галкин, он уверен, что победа должна была достаться Максиму.

"У нас есть свой домашний победитель – это Ержан Максим. Спел невероятно. Что касается Микеллы Абрамовой: тоже хорошо поет, но объективно она отстает от всех, кто вчера участвовал в финале. Ее родители не соизмерили свое информационное влияние",

– считает Галкин.

Сам Ержан не держит зла на Микеллу, он рассказал, что они общаются в социальных сетях. А из-за результатов конкурса ему удалось встретится с Аллой Пугачевой – встречу организовала Светлана Лобода, а также получить поддержку многих артистов.

"Если бы я выиграл, меня бы поздравили и забыли",

– сказал мальчик Znak.com.

Похоже, что второе место вполне устраивает юного певца, но распределение мест вскоре может измениться. Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст сообщил, что в ситуации они будут разбираться.

"За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда",

– высказался Эрнст.

Ситуация коснулась не только Ержана Максима и Микеллы Абрамовой, но и певицы Алсу. Именно она должна была объявлять количество баллов на "Евровидение-2019" от России, но теперь ее место займет пианист Иван Бессонов. По слухам, ее отстранение может быть связано со скандальным финалом "Голоса".