У дочери Алсу отнимут победу

Скандал на шоу "Голос" набирает крутые обороты

Уже не один день идет спор о том, справедливо ли дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила на конкурсе. Как заявили некоторые критики, преимущество девочки в финале было неочевидным, поэтому одни нападают на знаменитую мать участницы, другие защищают певицу и ее наследницу. На Первом канале обещали разобраться. Ходят слухи, что девочку лишат звания лидера..

"Не исключено, что итоги конкурса могут быть аннулированы",

– пишет Business FM, опираясь на мнения опрошенных экспертов.

Некоторые при этом отметили, что девочка с деньгами и связями таких родителей и так может найти своего слушателя. Иные защитили ее, заявив, что талантливый ребенок не виноват в том, что его мать – звезда.

"Я думаю, что все равно у талантливых родителей рождаются талантливые дети. Талант может по-разному проявляться. Если она хочет петь, то почему нет?" - сказал победитель второго сезона взрослого "Голоса" Сергей Волчков.

При этом не исключено, что большее рвение проявляют родители, не отдавая себе отчета в том, на что толкают своего ребенка. Не все дети могут справиться с проигрышем, а есть и те, кто рискует сломать себе жизнь победой – испытание славой выдерживает не каждый.

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук призвал взрослых быть осторожнее: "Вот это шоу "Голос" по эмоциональному накалу и дальнейшему расстройству психики ребенка – это, в принципе, для меня созвучно порке ремнем. Это я серьезно говорю. Негоже детскому незрелому организму устраивать такое испытание".

Микелла ни в чем не виновата, заявила представитель Алсу Нина Пономарева. По ее мнению, слухи о возможной подтасовке результатов голосования на шоу "Голос. Дети", в финале которого победила дочь известной певицы, неверны. Сама артистка никак не комментирует происходящее.

Вступился за дочку артистки и продюсер Иосиф Пригожин. "За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много... Это и было единственным мощным преимуществом Микеллы перед остальными", – подчеркнул он.

По его мнению, в случившемся не виноваты ни Алсу, ни ее дочь, ни родителей других участников шоу "Голос. Дети" или Первого канала, передает URA.RU.

Многие подписчики соцсетей заявили, что ответственность за ошибку, если такая была, должны нести взрослые. А десятилетней девочке придется справляться с давлением, которое сейчас обрушилось на нее.

Известный юморист Максим Галкин разочарован тем, что в финале популярного телешоу первой была названа дочь певицы Алсу. Он прямо дал понять, что победителем должен был стать другой участник.



Скандал разгорелся после того, как Микелла Абрамова у получила по SMS полтора раза больше голосов, чем ее ближайший конкурент, а по телефонным звонкам обошла соперника в 18 разю. Интернет-пользователи набросились на Первый канал, обвинив редакторов шоу в подтасовке голосов.

Генеральный директор телеканала Константин Эрнст сообщил, что активность звонков и SMS в поддержку одного из участников существенно превысила число голосов, отданных за других конкурсантов. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев предложил отменить результаты, если будут обнаружены махинации.