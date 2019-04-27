Галкин ввязался в скандал вокруг шоу "Голос"

Супруга Примадонны шокировала победа дочери Алсу

Максим Галкин не смог скрыть своего разочарования от того, что в финале популярного телешоу победила Микелла Абрамова – дочь певицы Алсу.

"Я потрясен тем, как пел Ержан Максим... Я просто поражен", -

поделился своими эмоциями в Instagram Галкин и добавил, что своих детей он никогда ни на какие конкурсы не отправит.

"Это невыносимо больно, особенно, когда несправедливо", -

заявил Максим, недвусмысленно дав понять, что победителем шоу должен был стать другой участник.

Итоги телеконкурса разочаровали не только популярного шоумена, но и тысячи простых россиян.

На страничке в Instagram одной из наставниц проекта, Светланы Лободы, зрители дали волю своему возмущению:

"История о том , как одна не бедная семья, Испортила вечер всей стране", "Интересно нас, россиян, совсем за идиотов считают. Ужасный финал. Такая несправедливость. Нино, Роберт, Миша, Эржан и другие... отнять победу у этих малышей... Это самый ужасный Голос за всю историю проекта", "Такой наглости Голос еще не видел! Позор", "Когда несправедливость касается детей, это мерзко, ведь дети не могут защитить себя!", "я так понимаю сегодня никто не спит, всех колбасит от несправедливости)))", "смотреть противно было итоги" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Тем временем, стало известно, что "Первый канал" проверит результаты голосования в финале шоу "Голос.Дети".

"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", –

сообщил РБК источник на "Первом канале".

Финал шоу "Голос. Дети" вышел в эфир в пятницу, 26 апреля. В конкурсе с огромным отрывом победила дочь Алсу Микелла Абрамова – за нее отдали свои голоса 56,5% телезрителей, за Ержана Максима проголосовали в 2 раза меньше россиян – всего 27,9%, за Валерия Кузакова – 15,6%.