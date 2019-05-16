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Судьбу детей из "Голоса" решит Пугачева

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна может поставить точку в громких разборках вокруг детского шоу

История с купленным финалом детского шоу на главном канале страны "Голос. Дети" сегодня достигла своего апогея. Появилась информация, что  итоги финала шестого сезона, в котором победила наследница известной певицы Алсу отменены. Такое решение приняли на Первом канале. Разрешить скандал может только один человек – Алла Пугачева, считает эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Ситуация с конкурсом "Голос.Дети" достигла своего апогея. Детям снова придётся петь, причём уже через неделю. А ведь они все уже мысленно свыклись с победой и поражением. Но кто даст гарантию, что новое голосование будет безупречным", – подметил эксперт в разговоре с "Утром".

"На мой взгляд, ведущую роль в этом финале нужно отдать не зрителям, а наставникам. Пусть они решают кто лучше по справедливости, а третейским судьей я бы посоветовал пригласить Аллу Борисовну Пугачеву. Она проявила в этой истории себя ярче всех, пусть за ней будет главное решение", – считает Манукян.

Результаты зрительского голосования финала "Голос. Дети" были отменены  по итогам первых результатов проверки. По первым данным, голоса, отданные за дочь Алсу были накручены

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
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