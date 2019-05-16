Примадонна может поставить точку в громких разборках вокруг детского шоу

История с купленным финалом детского шоу на главном канале страны "Голос. Дети" сегодня достигла своего апогея. Появилась информация, что итоги финала шестого сезона, в котором победила наследница известной певицы Алсу отменены. Такое решение приняли на Первом канале. Разрешить скандал может только один человек – Алла Пугачева, считает эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Ситуация с конкурсом "Голос.Дети" достигла своего апогея. Детям снова придётся петь, причём уже через неделю. А ведь они все уже мысленно свыклись с победой и поражением. Но кто даст гарантию, что новое голосование будет безупречным", – подметил эксперт в разговоре с "Утром".

"На мой взгляд, ведущую роль в этом финале нужно отдать не зрителям, а наставникам. Пусть они решают кто лучше по справедливости, а третейским судьей я бы посоветовал пригласить Аллу Борисовну Пугачеву. Она проявила в этой истории себя ярче всех, пусть за ней будет главное решение", – считает Манукян.

Результаты зрительского голосования финала "Голос. Дети" были отменены по итогам первых результатов проверки. По первым данным, голоса, отданные за дочь Алсу были накручены.