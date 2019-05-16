Доказано: победа дочери Алсу на "Голосе" была фальшивой

Результаты финала конкурса признали недействительными

Стало известно, что итоги финала шестого сезона "Голос. Дети", в котором победила наследница известной певицы, отменены. Такое решение приняли на Первом канале.

Установлено, что SMS в пользу девочки были организованы сообщения в пользу Микеллы Абрамовой отправлялись автоматически и массово. Об этом сообщили в пресс-службе компании Group-IB по итогам первых результатов проверки.

Именно эта компания выявила массированную автоматизированную отправку SMS в пользу участника "Голос. Дети". По ее данным, в накрутке голосов участвовало почти 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. сообщений.

"При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 – порядковый номер участника ", – отметили в пресс-службе Group-IB.

Именно дочь известной певицы выступала под этим номером.

О результатах исследования того, насколько защищена система голосования "Голос. Дети-6", пока в компании не рассказали. Проверка продолжается. Она будет завершена до конца мая.

Споры о том, справедливо ли дочь Алсу победила на конкурсе шли не один день. Эксперты считали, что у Микеллы Абрамовой отнимут победу.

Скандал разгорелся после того, как девочка получила по SMS в полтора раза больше голосов, чем ее ближайший конкурент, а по телефонным звонкам обошла соперника в 18 раз. В Сети ругали Первый канал, обвинив редакторов шоу в подтасовке голосов.