"Как так можно выглядеть": народ оторопел от Пугачевой с Галкиным

Снимок Примадонны произвел фурор в Сети

Максим Галкин поделился с поклонниками новой фотографией, на которой он запечатлен вместе с любимой женой.

"Никто и ничто не может омрачить нам нашего радужного настроения", -

так подписал Галкин снимок, на котором рядом с ним – лучезарно улыбающаяся Примадонна. Фото мгновенно вызвало бурю комментариев. Пользователи поразились великолепной форме Аллы Борисовны, которая, кажется, отматывает время в обратную сторону.

"Блин, АБ с годами только хорошеет, мне б так выглядеть в ее возрасте ", "Боже... Алла Борисовна, вы моложе мужа!!! Вот это умничка!!!!!", "Блин ,ну что она законсервирована??? Как так можно выглядеть во столько лет??? Про Галкина вообще молчу,ему лет 29 на вид,уже лет 20", "Алла просто красавица!!!Уведут, Макс))))", "Прическа Аллы Борисовны бесподобная! Макс вам долголетия, счастья вечной!!!", "Алле очень идет укладка с прямыми волосами. Пусть почаще выходит так в свет", "вы правы! А с прической"мочалка", конечно, ужасна", "Блин, какие вы классные благополучия вашей семье", "Красота, счастье и любовь зашкаливают! Обожаем Вас! Будьте счастливы!", "Вы супер пара!!! Молодцы!!!", "Восторг и заряд позитивом даже через экран телефона!!", "Эмоции переполняют просто... Вы очень красивые".

Впрочем на замечание "Алла такая красавица... природную красоту не под силу изменить никаким годам" один остроумец ответил: "от природы там только скелет и остался ..... ".

Не остались в стороне и другие завистники:

"Фото красивое, а по факту , еле ходит!", "постановочное фото", "Бабушка у тебя хорошо выглядит".

Однако любящие почитатели звездной пары посоветовали Максиму и Алле Борисовне не обращать внимания на злопыхательство недоброжелателей:

"И пусть все завидуют:) бе бе бе! А вы классные ! И будьте счастливы", " Вы– единственная пара в шоу бизнесе, в искренность отношений которых я верю здоровья вам и долгих лет жизни", "Вы настоящая пара века!!!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

