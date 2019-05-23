"Ожидание чуда": оголенное тело Брежневой выдало секрет

Нибиру
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Вера Брежнева поделилась с подписчиками фотографией в весьма пикантном наряде: певица вышла на прогулку в коротеньком леопардовом платье. Поклонники прокомментировали не только образ певицы, но и предположили, что жена Константина Меладзе находится в положении.
"Животик кругленький. Может все-таки беременны?", "Когда уже мы дождемся пополнения в вашей семье", "Я бы поздравила с ожиданием чуда", "Ждете ребенка)?", "У меня будет ребенок",
– написали подписчики.
Кроме вопроса о возможном появлении малыша у 37-летней певицы и 56-летнего продюсера поклонники заинтересовались странным нарядом звезды. Пользователи считают, что наряд знаменитости слишком откровенный, в нем она выглядит вульгарно и дешево.
"Вызывающая", "Стыдно", "Хищница", "Как стерва", "Слишком уж вульгарно", "Замуж уже поздно", "Зачем так платье задирать",
– прокомментировали пользователи.
У Веры Брежневой уже есть две дочери, рожденные от разных мужчин. Константин Меладзе является отцом троих детей от первого брака. Совместных детей у пары пока нет, хотя Брежнева не раз признавалась, что мечтает еще раз испытать эмоции от появления малыша.
Ранее жена Валерия Меладзе раскрыла семейную тайну.
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