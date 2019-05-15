"Вульгарно": Барановская оголилась на столе

Телеведущую и ее подругу жестко раскритиковали

Юлия Барановская решила поздравить свою подругу с днем рождения в Instagram, разместив совместные фото. На одном из кадров знаменитость улеглась на стол в обуви, чем вызвала резкое недовольство пользователей.

"Ну, уж зря разлеглась или хоть в сеть не выкладывала бы. Не понимаешь разницы между личным и публичным", "Юля, зачем на стол взгромоздилась? Совсем неприлично смотрится: вальяжно и вульгарно",

– прокомментировали подписчики.

Нападкам подверглась и вторая девушка ни снимке – жена футболиста Инна Жиркова. В 2012 году она стала обладательницей титула "Миссис Россия", а потом в Сети появился скандальный ролик, на котором стало понятно, что девушка не может ответить на элементарные вопросы. После жесткой критики она отказалась от титула.

Подписчики Юлии считают, что быть умными этим девушкам вовсе не обязательно, главное, быть красивыми.

"Мозги иметь не обязательно, есть красивое платье и макияж", "Красивые, счастливые женщины и многодетные мамочки", "Вы с каждым годом все краше", "Жалко вас девоньки. Заметно не старайтесь, вы и так красивые", "Царицы",

– высказались пользователи.

Ранее Барановская назло бывшему мужу пылко поцеловала неизвестного мужчину.