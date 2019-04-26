Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Нечеловеческий аппетит": Аршавин боится бывшую жену

Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com
Адвокат спортсмена удивлен требованиями девушки

Андрей Аршавин и его супруга Алиса Казьмина находятся в бракоразводном процессе. Главным вопросом остается сумма алиментов, которую будет получать маленькая дочка. Представитель футболиста заявляет, что Андрей опасается встреч с ребенком из-за бывшей жены.

"Андрей скучает по дочке, но не приезжает, потому что боится провокации. Будет приезжать, когда все решится",

цитирует слова адвоката "КП". 

В настоящее время спортсмен избегает любых контактов с прежней семьей, он не видел маленькую дочку Есению уже более 3 месяцев.

Алиса Казьмина надеется, что супруг одумается, поэтому попросила у суда время на примирение. В случае развода она хочет получать 4 млн ежемесячно: по 2 млн на себя и ребенка. Свой "нечеловеческий аппетит" девушка обосновала просто: именно эту сумму они тратили, живя с Аршавиным, а значит, лишить их денег – просто преступление.

Со слов адвоката спортсмена, одной из статей расходов, был ежемесячный отдых двухлетнего ребенка, на который супруги якобы тратили по 100 тыс. рублей в месяц.

Следующее заседание суда назначено на 4 июня, а пока Аршавин снова начал общаться с 3 детьми от Юлии Барановской и вышел в свет с новой девушкой. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В ООН разъяснили цели указа о российском гражданстве для Донбасса

Действия Москвы стали ответом на политику Киева

Жителям Донбасса отказали в российских пенсиях

Стало известно, кто может рассчитывать на выплаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей