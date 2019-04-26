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Андрей Аршавин и его супруга Алиса Казьмина находятся в бракоразводном процессе. Главным вопросом остается сумма алиментов, которую будет получать маленькая дочка. Представитель футболиста заявляет, что Андрей опасается встреч с ребенком из-за бывшей жены.
"Андрей скучает по дочке, но не приезжает, потому что боится провокации. Будет приезжать, когда все решится",
– цитирует слова адвоката "КП".
В настоящее время спортсмен избегает любых контактов с прежней семьей, он не видел маленькую дочку Есению уже более 3 месяцев.
Алиса Казьмина надеется, что супруг одумается, поэтому попросила у суда время на примирение. В случае развода она хочет получать 4 млн ежемесячно: по 2 млн на себя и ребенка. Свой "нечеловеческий аппетит" девушка обосновала просто: именно эту сумму они тратили, живя с Аршавиным, а значит, лишить их денег – просто преступление.
Со слов адвоката спортсмена, одной из статей расходов, был ежемесячный отдых двухлетнего ребенка, на который супруги якобы тратили по 100 тыс. рублей в месяц.
Следующее заседание суда назначено на 4 июня, а пока Аршавин снова начал общаться с 3 детьми от Юлии Барановской и вышел в свет с новой девушкой.
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