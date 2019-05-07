"Грех такое прятать": жена Преснякова скинула одежду

Знаменитость вызвала споры у поклонников

Наталья Подольская поделилась с подписчиками соблазнительными фотографиями в купальнике. Если против красоты и роскошной фигуры певицы никто не возражает, то выбранный купальник подвергся жесткой критике.

"Красотка, но купальник жуткий, "Вам цвет не идет, Наташа. Да и Вашу фигуру прятать в таком, грех", "Снимите это немедленно", "Купальник кошмар", "Ужасно",

– раскритиковали хейтеры.

После нескольких подобных замечаний между подписчиками супруги Владимира Преснякова началась перепалка: фанаты защищают Наталью и заваливают ее комплиментами по поводу фигуру и молодого вида.

"Красотка", "Хороший купальник, никого не слушайте", "Заплывшие тетки только возмущаются", "Нежная, милая и красивая", "Естественная и стройная", "Фигура огонь",

– защищают поклонники.

Еще один спор , возникший в комментариях, касается фигуры звезды: кое-кто считает, что певица выглядит болезненно худой, кто-то, наоборот, считает, что звезда находится в идеальной форме.

"Как же сильно похудели", "Фигура супер, не слушайте завистников", "Больше не худейте", "Фигура как у куклы Барби", "Слишком худая", "Иметь такую фигуру огромный труд", "Никого не слушайте, тело –супер",

– разделились мнения подписчиков.

Известно, что сейчас Наталья Подольская вместе с мужем и сыном отдыхают на острове Маврикий.