Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Грех такое прятать": жена Преснякова скинула одежду

Наталья Подольская. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость вызвала споры у поклонников

Наталья Подольская поделилась с подписчиками соблазнительными фотографиями в купальнике. Если против красоты и роскошной фигуры певицы никто не возражает, то выбранный купальник подвергся жесткой критике.

"Красотка, но купальник жуткий, "Вам цвет не идет, Наташа. Да и Вашу фигуру прятать в таком, грех", "Снимите это немедленно", "Купальник кошмар", "Ужасно",

– раскритиковали хейтеры.

View this post on Instagram

A post shared by Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) on

После нескольких подобных замечаний между подписчиками супруги Владимира Преснякова началась перепалка: фанаты защищают Наталью и заваливают ее комплиментами по поводу фигуру и молодого вида.

"Красотка", "Хороший купальник, никого не слушайте", "Заплывшие тетки только возмущаются", "Нежная, милая и красивая", "Естественная и стройная", "Фигура огонь",

– защищают поклонники.

Еще один спор , возникший в комментариях, касается фигуры звезды: кое-кто считает, что певица выглядит болезненно худой, кто-то, наоборот, считает, что звезда находится в идеальной форме.

"Как же сильно похудели", "Фигура супер, не слушайте завистников", "Больше не худейте", "Фигура как у куклы Барби", "Слишком худая", "Иметь такую фигуру огромный труд", "Никого не слушайте, тело –супер",

– разделились мнения подписчиков.

Известно, что сейчас Наталья Подольская вместе с мужем и сыном отдыхают на острове Маврикий.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пострадавших при аварии в Шереметьеве стало больше

В медучреждения поступают новые пациенты

Достигли дна: Украину потряс ущерб от разрыва торговли с Россией

Потери Киева оказались куда серьезнее, чем у Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей