"Мечта": Кошкина засветила бюст в прозрачном наряде

Нибиру
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Яна Кошкина поделилась необычным признанием. Оказывается, ей абсолютно не нравится такая часть своей работы как фотосессии. За час съемки девушка устает от одежды, людей вокруг и одинаковых декораций, поэтому профессиональной моделью она бы не смогла быть.
Заинтересовать девушка смог только один фотограф, имя которого она тщательно скрывает. Звонка от этого человека Кошкина ждет всегда и даже готова поменять свой рабочий график.
Откровенность Яны подписчики не оценили, все их внимание было приковано к бюсту телезвезды, который удается хорошо рассмотреть через прозрачную блузку.
"Сексуальная девушка", "Прямо кошечка!", "Богиня", "Красотка", "Милашка", "Невероятная", "Шикарная грудь", "Сексуальная девочка", "Божественно выглядишь", "Пушка", "Огонь", "Грудь такая красивая",
– восхитились пользователи.
Если верхняя часть тела Яны сомнений в красоте не вызывает, то ягодицы звезды жестко раскритиковали. Подписчики считают, что Кошкиной необходимо позаниматься в спортзале или перестать демонстрировать нижнюю часть сексуальной фигуры.
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