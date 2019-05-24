"Мечта": Кошкина засветила бюст в прозрачном наряде

Популярная телеведущая выдала свой секрет

Яна Кошкина поделилась необычным признанием. Оказывается, ей абсолютно не нравится такая часть своей работы как фотосессии. За час съемки девушка устает от одежды, людей вокруг и одинаковых декораций, поэтому профессиональной моделью она бы не смогла быть.

Заинтересовать девушка смог только один фотограф, имя которого она тщательно скрывает. Звонка от этого человека Кошкина ждет всегда и даже готова поменять свой рабочий график.

Откровенность Яны подписчики не оценили, все их внимание было приковано к бюсту телезвезды, который удается хорошо рассмотреть через прозрачную блузку.

"Сексуальная девушка", "Прямо кошечка!", "Богиня", "Красотка", "Милашка", "Невероятная", "Шикарная грудь", "Сексуальная девочка", "Божественно выглядишь", "Пушка", "Огонь", "Грудь такая красивая",

– восхитились пользователи.

Если верхняя часть тела Яны сомнений в красоте не вызывает, то ягодицы звезды жестко раскритиковали. Подписчики считают, что Кошкиной необходимо позаниматься в спортзале или перестать демонстрировать нижнюю часть сексуальной фигуры.