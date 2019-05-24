Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Взгляд обезумевший": Валерия удивила странным видом

Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Новый снимок звезды напугал поклонников

Певица Валерия попросила своих подписчиков придумать подпись к ее фотографии, где она стоит, подняв руки наверх. Фантазия у комментаторов оказалась бурной, они завалили девушку вариантами подписей. Также они отметили и странный вид звезды: пользователи напуганы непонятным выражением лица знаменитости и советуют ей сменить стилиста.

"Взгляд какой-то обезумевший, да и наряд кошмарный", "Нужен стилист", "Странное лицо", "Что-то с лицом произошло", "Ну и нарядец, вы не девочка",

– написали пользователи.

Придумать подпись к фото за Валерию решились не только поклонники, но и юморист Максим Галкин.

"Валерия одолжила глаза у Элджея и пошла на улицу просить милостыню!", "Валерия удивляется дождю, потому что Пригожин редко выпускает ее на улицу", "Остановила дождь своим магическим вокалом", "Валерия застукала Пригожина с другой и пристыдила",

– придумали подписчики.

Недавно количество тех, кто следит за жизнью артистки в Instagram, достигло 2,5 миллионов. Певица призналась, что рада всем подписавшимся на нее.

Ранее поклонники Валерии предположили, что Иосиф Пригожин начал ревновать ее после выхода певицы в прозрачном платье. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Мы в полуфинале: российские хоккеисты разгромили сборную США

Наши спортсмены заколотили в ворота противника четыре шайбы

Системой защиты банков воспользовались мошенники

Клиентов вводят в заблуждение при помощи СМС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей