"Взгляд обезумевший": Валерия удивила странным видом

Новый снимок звезды напугал поклонников

Певица Валерия попросила своих подписчиков придумать подпись к ее фотографии, где она стоит, подняв руки наверх. Фантазия у комментаторов оказалась бурной, они завалили девушку вариантами подписей. Также они отметили и странный вид звезды: пользователи напуганы непонятным выражением лица знаменитости и советуют ей сменить стилиста.

"Взгляд какой-то обезумевший, да и наряд кошмарный", "Нужен стилист", "Странное лицо", "Что-то с лицом произошло", "Ну и нарядец, вы не девочка",

– написали пользователи.

Придумать подпись к фото за Валерию решились не только поклонники, но и юморист Максим Галкин.

"Валерия одолжила глаза у Элджея и пошла на улицу просить милостыню!", "Валерия удивляется дождю, потому что Пригожин редко выпускает ее на улицу", "Остановила дождь своим магическим вокалом", "Валерия застукала Пригожина с другой и пристыдила",

– придумали подписчики.

Недавно количество тех, кто следит за жизнью артистки в Instagram, достигло 2,5 миллионов. Певица призналась, что рада всем подписавшимся на нее.

Ранее поклонники Валерии предположили, что Иосиф Пригожин начал ревновать ее после выхода певицы в прозрачном платье.