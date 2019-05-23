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"Просто кайф": Седокова встала на колени

Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova
Знаменитость раскрыла секрет пышных ягодиц

Анна Седокова, похоже, всерьез взялась за свое тело. В социальных сетях девушка делится подробностями своих тренировок. Для одного из упражнений она опустилась на колени и в эротичной позе продемонстрировала выдающиеся формы.

Не удивительно, что Седокова уделяет столько внимания задней части своего тела. Для своих выступлений она выбирает откровенные наряды, которые практически полностью обнажают бедра и ягодицы.

Знаменитость не раз признавалась, что не всегда бывает довольна своими формами, ей сложно побороть пищевую зависимость, а иногда вес растет сам по себе. Тогда Седокова дала всем поклонникам шуточный совет.

"Вы часто спрашиваете меня – как есть и не толстеть. Ответ – Никак. Толстеть и радоваться. И встретить мужчину в 2 раза тебя больше и такого, который полюбит тебя со всеми твоими хачапури",

– написала бывшая солистка группы "ВИА Гра".

Цель артистки подтянуть тело, но не потерять пышные формы – именно за них ее так любит мужская половина подписчиков.

"Просто кайф", "Красотка", "Идеальная", "Женщина огонь", "Обожая твою фигуру", "Карамелька", "Секси девочка", "Нереальная", "Огонь",

комментировали подписчики. 

Ранее Утро показало Ани Лорак, которая распахнула пижаму перед фотографом. 

Дарья ПЕТРОВА
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