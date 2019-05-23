"Просто кайф": Седокова встала на колени

Знаменитость раскрыла секрет пышных ягодиц

Анна Седокова, похоже, всерьез взялась за свое тело. В социальных сетях девушка делится подробностями своих тренировок. Для одного из упражнений она опустилась на колени и в эротичной позе продемонстрировала выдающиеся формы.

Не удивительно, что Седокова уделяет столько внимания задней части своего тела. Для своих выступлений она выбирает откровенные наряды, которые практически полностью обнажают бедра и ягодицы.

Знаменитость не раз признавалась, что не всегда бывает довольна своими формами, ей сложно побороть пищевую зависимость, а иногда вес растет сам по себе. Тогда Седокова дала всем поклонникам шуточный совет.

"Вы часто спрашиваете меня – как есть и не толстеть. Ответ – Никак. Толстеть и радоваться. И встретить мужчину в 2 раза тебя больше и такого, который полюбит тебя со всеми твоими хачапури",

– написала бывшая солистка группы "ВИА Гра".

Цель артистки подтянуть тело, но не потерять пышные формы – именно за них ее так любит мужская половина подписчиков.

"Просто кайф", "Красотка", "Идеальная", "Женщина огонь", "Обожая твою фигуру", "Карамелька", "Секси девочка", "Нереальная", "Огонь",

– комментировали подписчики.

Ранее Утро показало Ани Лорак, которая распахнула пижаму перед фотографом.