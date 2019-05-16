"Озабоченная моль": Серябкину разнесли за "горячие" фото

Экс- солистка группы "Серебро" разделась на берегу

Ольга Серябкина, известная как Молли, снялась у моря. И полученные кадры привычно разместила в Instagram. Такая откровенность не всем пришлась по душе, а некоторых даже возмутила.

На фото певица изображена сидящей в довольно развязной позе – с широко расставленными ногами. Ее купальник так открыт, что прелести девушки почти оголены, и их можно рассмотреть в мельчайших подробностях.

Артистка, похоже, осталась довольна своим видом. Под кадрами она лишь спросила у подписчиков, какой из них больше нравится.

Некоторые подписчики разозлились из-за того, как выглядит артистка.

"Вечно озабоченная моль", "Ты певица или порноактриса, нечем людей удивить уже?", "Никакая, все вульгарные", "А что сиськи, как вымя у дойной коровы, пора пластику делать",

– возмущались они и распекали каждую деталь внешности Ольги.

А фанаты по-прежнему хвалили Серябкину:

"Как ни крути, хороша 🔥👍🔥☝️🙋‍♂️😋 ", "Это лучшие твои фото", "Потрясающая", "Невозможно выбрать, красивые все", "Шикарную девушку с какого ракурса ни снимай, прекрасно получится... все фото просто супер", "Как можно быть такой сексуальной".

Мужчины еще и пожелания выразили. "Лучше бы голая", "Задом надо было", – не то шутили, не то советовали они.

Ранее звезда снялась в эротичном образе. Кадры, опубликованные в соцсети, получились такие, что даже смутили некоторых пользователей.

До этого артистка также показалась в откровенном наряде. Ее вид в бикини покорил многих. То же же произошло, когда звезда прогулялась в ярком наряде без нижнего белья. Ранее певица в лифчике и микрошортах завела публику. А ее снимок в одном купальнике на кровати вызвал противоположную реакцию.

Ольга Серябкина была единственной вокалисткой группы "Серебро", которая продержалась в коллективе с момента его основания. В начале 2019 г. состав был полностью обновлен, а певица стала давать сольные концерты под псевдонимом Молли.