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Серябкина прогулялась без нижнего белья

Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка показалась в смелом наряде

Ольга Серябкина не устает радовать подписчиков интимными снимками. Певица показалась в ярком наряде без нижнего белья.

Серябкина сфотографировалась, прогуливаясь по набережной моря. На артистке оранжевый топ и такого же цвета юбка. При этом Ольга вышла на улицу без лифчика.

Фанаты пришли в восторг от нового образа своего кумира. "Великолепная😍 обожаю, Олечка😍 ты сама лапуся!!!!👏", "Хочу тебя🔥", "Классный яркий прекид 🔝", "боже девушка, какая вы красивая", "Шикарна как всегда !", "Такая красивая💙", "Какая ты стройняшка😍", "Такой можно все!".

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Публикация от MOLLY | Ольга Серябкина (@serebro_official)

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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