"Полдень сладкий": Серябкина показала эротику в постели

Экс-солистка группы "Серебро" возбудила поклонников

Ольга Серябкина (MOLLY) снова разожгла горячие чувства в сердцах фанатов. Она опубликовала в Instagram видео, которое буквально добило некоторых.

В ролике певица сначала будто спит, потом, открыв глаза и улыбнувшись, начинает чудачить. Прыгает в прозрачном кружевном одеянии на постели, кидается подушкой, падает и, уже лежа, призывно манит кого-то руками.

"Тысячи состояний, когда мы вместе", – подписала видео Ольга.

В соцсети отреагировали мгновенно. Многих подписчиков увиденное потрясло. Они бурно выразили чувства и поделились впечатлениями:

"Полдень сладкий", "Я сдохла", "Прекрасная", "Нереальная", "Умер, спасибо", "Таких красавиц, как Оля, нужно долго искать, хвала богу, что у России есть", "Спасибо за этот шедевр. Ты лучшая самая", "Хотите моей смерти", "Какая ты милая".

Накануне Ольга также отличилась. Она разместила кадры, на которых была изображена в не менее соблазнительном виде. А под снимком игриво поинтересовалась: "Нападение или оборона?"

"Почему ты секс?", "Оля, ты шикарна", "Ну если бы ты на меня напала, я бы не отбивался", "Супервумен", "Боже, да откуда столько красоты в одном человеке?!", "Ты просто самая классная", "Мощная женщина, ммм, просто огонь", "Нападение на мое сердечко", – откликнулись покоренные фанаты.

И такое не впервые. Серябкина часто радует любителей откровенных фото. На днях красотка поразила сексуальными танцами. Ранее смутила трусами, до этого устроила эротику в лесу и расставила ноги в постели.