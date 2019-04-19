"Погорячилась": раздетая Серябкина расставила ноги в постели

Экс-солистка группы "Серебро" засветилась в пикантном виде

Ольга Серябкина может удивлять и делает это нередко. Свежее фото, которое певица выложила в соцсети, вызвало бурю страстей.

На снимке девушка с распущенными волосами лежит в постели, раздвинув ноги. Из одежды на ней только нижнее белье.

"Завтра будет не только новая музыка. Но и новая я", – сообщила артистка под кадром.



Фанаты отреагировали сразу. Многие стали обсуждать, как выглядит звезда, и мнения сильно разошлись. Некоторые возмущались и не подбирая слов:

"Погорячилась", "Нам такое не надо", "Оль, ну ты чего", "На алкашку похожа", "Фу, такая страшная", "Кошмар", "На старую наркоманку похожа".

Другие поделились впечатлением о новом цвете волос Серябкиной.

"Жесть. Не очень. Брюнетка или черная красивее намного", "Это же временно? Непривычно видеть тебя в таком образе. Конечно, это личное дело каждого как выглядеть, но темненькой по мне так лучше", "Это парик", "Оля, тебе не идут волосы блондинки!", "Брюнеткой эффектнее", "Да видно, что парик! Перепугала всех,

– написали такие. Некоторые, отметив, что артистку "вообще не узнать", так как она "необычно и кардинально сменила имидж", что стало для них неожиданностью, даже спутали ее с другими знаменитостями:

"Подумала, Глюкоза", "Лобода?", "Ты тут похожа на Мадонну", "Бритни Спирс?", "Что-то есть общее с Эммануэль Беар или Бриджит Бордо", "Похожа на Орейро Наташу", "Loboda на минммалках", "Кардашьян", "Я думала, Брежнева", "На Варнаву чем-то похожа!", "Джей Ло?", "Мне показалось, что на фото Донателла Версаче в молодости".

А самые преданные все так же хвалили любимицу. "Сногсшибательная, нет слов", "Шикарная", Тебе идет",, "Сочная" "Идеально выглядишь в белом", "Вот это ты", "Боже, бомба", "Вау. Ждем", "Стала еще лучше, чем была", "Ты просто богиня", "Крутая, классный образ", "Блондинки секс", "До мурашек красивая", – восхищались они ее новым образом.

Бывшая солистка "Серебра" часто показывается в откровенном виде. Она не стесняется и голой для страницы в Instagram cниматься, и обнаженные прелести в ванной демонстрировать, и в прозрачной одежде без белья позировать.