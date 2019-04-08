"Противно и гадко": Серябкину показали совсем голой

В неглиже экс-вокалистку группы "Серебро" засветил продюсер

Пользователи Сети увидели Ольгу Серябкину без одежды и нижнего белья. Такой выставил ее напоказ Максим Фадеев. Он опубликовал в соцсети фото, на котором девушка полностью обнажена.

"MOLLY представила свой первый большой сольный альбом. Ни секунды не сомневался в результате, потому что видел, как ты трудилась, вкладывала душу в свои песни. Ольга, горжусь и восхищаюсь! И всегда ставлю в пример начинающим артистам, потому что такого трудоголика как ты, сложно встретить. Я знаю, что это только начало…"

– сообщил продюсер под снимком. И призвал слушать новый альбом артистки, который называется "Косатка в небе", "всем сердцем".

Его подписчики отреагировали сразу, но разошлись во мнениях. Одни сильно ругались:



"Противно и гадко. Ничего святого, что видят дети. А больше то и показать нечего", "А что она закрылась? Можно просто на спину голой лечь и все", "В чем искусство?", "Вижу обнаженность души и тела", "Нужно показывать людям творчество, а не обнаженное тело. Вот это настоящее искусство!", "Если такая талантливая, чего ж голым задом (и не только) сверкает? Или без этого сейчас ну никак?", "Кому она нужна без голых сисек и жопы?", "То титьки наружу, то полуголая, а тут совсем", "Вот в этом и заключается весь талант, другого увы... НЕТ!", "Зачем голышом-то фотографироваться, Оленька, уже не интересно смотреть на Вас, такая красивая и всегда голышом!", "Она любит своим задом светить везде",

Упрекнули также продюсера. "У Серябкиной, слишком часто была обнаженка, вот поэтому это уже и не воспринимается искусством, а как обнаженка", "Макс, если это круто, разденьтесь и сядьте рядом", – прокомментировали фолловеры.

Однако нашлись и защитники. "Это эстетика. Нисколько не пошло, красиво...", "Зад шикарный", " Это великолепная попа, это не зад", "Она и одетая красивая, и обнаженная!.. А самое главное, что человек она очень талантливый!.. Оля, ты супер", – отметили такие.

Серябкина, как известно, ушла из группы "Серебро". И первыми самостоятельными шагами в мире шоу-бизнеса довольна. Она заявила, что сможет повторить успехи и добиться еще больших высот.

"Косатка в небе" – мой первый сольный альбом… Это пластинка, в которой пою я одна. Впервые не разделяя песни на троих. Этот альбом есть я. Сегодня. Сейчас. Музыка в нем полностью пропитана мной и любовью. Для меня создание этого альбома было, наверное, самое сложное и самое волнительное действие во всей моей жизни… Косатка – это я. И я выпрыгиваю из воды, чтобы научиться летать", – цитирует слова артистки сайт "Комсомольская правда".