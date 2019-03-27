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Обнажившая "филейную" часть Серябкина взбудоражила фантазию

Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники экс-солистки группы "Серебро" не скрывают своих чувств по отношению к ней

Ольга Серябкина в очередной раз опубликовала в соцсети провокационные снимки, которые ожидаемо вызвали бурю эмоций среди подписчиков. Фанаты уверены, что сексуальнее звезды в российском шоу-бизнесе нет.

"Ни одно платье, даже самое блестящее, не заменит блеск в глазах. У меня сейчас романтик муд на все сто. Кто у меня из вас влюблён?"

– подписала пост знаменитость.

В кадрах певица позирует в блестящем платье с декольте, практически достающим до пупка. Томный взгляд артистки и яркий макияж производят не менее ошеломительный эффект, чем оголившаяся грудь звезды.

Многие фолловеры откликнулись на вопрос Серябкиной. Они признавались ей в любви и отмечали, как она хороша.

"Боже, ты просто сводишь с ума", "Как всегда, просто потрясна", "Богиня", "Какая же ты сочная", "Я в тебя влюблен ниже пояса", "Красотка на все 100", "Ты такая красивая", – восхищаются фанаты.

Впрочем, некоторые интернет-пользователи отметили, что у Серябкиной нет радости в глазах. Более того, подписчики предположили, что певица пьяна.

"Взгляд, будто бы вчера пила всю ночь и сегодня все утро", "У вас нету блеска в глазах!", "Всегда на фото убитая какая-то.....", "Глаза, как у пьяной. Фу, не приятно смотреть", "Глазки грустные", – удивляются фолловеры. 

Полина ИВАНОВА
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