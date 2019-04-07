"Срыв бошки": эффектная Серябкина скинула одежду

Экс-солистка группы "Серебро" показала плоский живот

Ольга Серябкина продолжает с завидной регулярностью будоражить фантазию своих подписчиков. На этот раз певица опубликовала в Instagram снимок в черном бикини. С помощью этого провокационного кадра артистка продемонстрировала всем недоброжелателям, что находится в отличной форме.

Серябкина поинтересовалась у своих подписчиков, какая песня из ее нового альбома им больше всего нравится. Многие фолловеры принялись не обсуждать треки звезды, а осыпать ее комплиментами.

"Я люблю смотреть твои фото, это очень элегантно и завораживающе, просто как отдельный вид культуры", "Срыв бошки", "Вначале подумала, моя фотка с выпускного", "Как всегда богиня!" – отметили поклонники певицы.

Публикация от MOLLY (@serebro_official) 6 Апр 2019 в 9:14 PDT

К слову, недоброжелатели часто критикуют фигуру Серябкиной. По их мнению, артистке не хватало бы сбросить пару лишних килограммов. Однако знаменитость не обращает внимания на негативные отзывы о себе и лишь раз за разом доказывает им, что ее аппетитные формы восхищают тысячи россиян.