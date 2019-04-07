"Срыв бошки": эффектная Серябкина скинула одежду

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Ольга Серябкина продолжает с завидной регулярностью будоражить фантазию своих подписчиков. На этот раз певица опубликовала в Instagram снимок в черном бикини. С помощью этого провокационного кадра артистка продемонстрировала всем недоброжелателям, что находится в отличной форме.
Серябкина поинтересовалась у своих подписчиков, какая песня из ее нового альбома им больше всего нравится. Многие фолловеры принялись не обсуждать треки звезды, а осыпать ее комплиментами.
"Я люблю смотреть твои фото, это очень элегантно и завораживающе, просто как отдельный вид культуры", "Срыв бошки", "Вначале подумала, моя фотка с выпускного", "Как всегда богиня!" – отметили поклонники певицы.
К слову, недоброжелатели часто критикуют фигуру Серябкиной. По их мнению, артистке не хватало бы сбросить пару лишних килограммов. Однако знаменитость не обращает внимания на негативные отзывы о себе и лишь раз за разом доказывает им, что ее аппетитные формы восхищают тысячи россиян.
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