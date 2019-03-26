"Нет фигуры": оголившаяся Серябкина разочаровала

У экс-солистки группы "Серебро" обнаружили недостатки

Ольга Серябкина разместила в Instagram два снимка. На них она показана в белом боди, которое лишь слегка прикрывает некоторые части тела, а бедра певицы обнажены полностью. Наверное, хотела покорить красотой, однако вызвала совсем другую реакцию.

"До выхода нового… осталось три дня",

– интригующе сообщила артистка под фото. Фанаты не только догадались, о чем она говорит, но и пристально рассмотрели кадры.

Мнения подписчиков разделились. Один из них разочарованно отметил:

"Нет фигуры, совсем... квадратная".

У некоторых от вида красотки захватило дух. Они едва не лишились дара речи.

"Бомбезная", "Просто шикарна", "Оххх...", "Лапочка",

– только и смогли прокомментировать такие.

Шквал эмоций вызвал вид певицы у мужчин. Они не только восхищались, но и признались ей в чувствах. А один даже предложил руку и сердце:

"Только ты для меня самая красивая, добрая, милая и самая лучшая девушка на всем белом свете. Ты мне очень нравишься, и я хорошо чувствую и понимаю тебя... Я люблю тебя уже давно. Ольга, выходи за меня замуж, пожалуйста. Стань моей единственной и любимой женой. Оля, я буду тебя очень сильно любить, ценить и уважать как никто другой. Я тебя не обижу и не предам. Я не буду тебе изменять... Создадим крепкую семью и заведем потом маленьких детишек. Оля, все будет хорошо моя маленькая",

Остальные выразили бурную радость, так как поняли, что Серябкина имела в виду выход в свет ее нового альбома, из-за волнения перед презентацией которого долго не могла уснуть. Своими переживаниями она поделилась в соцсети:



"До глубокой ночи думала о нем. Куча мыслей в голове".

После этого экс-вокалистка "Серебра" поделилась с фолловерами несколькими строчками одной из песен с нового альбома. А завершить последнюю предложила им.

На фото, под которым Ольга приоткрыла завесу тайны о новом творении, она изображена в сексуальном наряде, который накануне сразил фанатов наповал. Они посчитали такой образ необычным.



Между тем артистке не привыкать. Что-что, а удивлять она умеет, как немногие. То устроит горячую фотосессию в ванной, то мокрая покажет голые прелести, а то и застынет в соблазнительной позе...