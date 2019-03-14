"Сочная": Серябкина в пикантной позе вскружила головы

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Ольга Серябкина чуть ли не каждый день публикует в Instagram горячие кадры, чем неизменно радует своих поклонников, которые с нетерпением ждут свежие фотографии своей любимицы. Певица, которая не перестает удивлять фанатов, приятно поразила новым фото в блестящем мини-платье.
"Стало теплее..."
– подписала чувственный снимок Серябкина.
В кадре она позирует на диване, стоя на четвереньках. Смелый разрез на и так коротком наряде открыл упругую ягодицу артистки. А томный взгляд и приоткрытый рот свели поклонников девушки с ума.
"Стало жарко", "Просто шикарная", "Сочная стойка", "Красота, просто нет слов", "Ты хороша", "Волшебная", "Кошечка", "Прекрасна как богиня", "Ходячий секс, а не девушка", – прокомментировали снимок Серябкиной поклонники.
Некоторые фолловеры даже сочли, что она больше похожа на голливудских звезд Ким Кардашьян и Ариану Гранде. Впрочем, многим интернет-пользователям показалось, что артистка стала выглядеть старше своего возраста. Подписчики предположили, что такой эффект получился, потому что певица была опьяненной.
"Я сначала не поняла, кто это. Постарела, возраст дает о себе знать!", "Чет ты, мать, постарела", "На всех фото смотрится как потасканная", – отметили шокированные пользователи Сети. Правда, Серябкина, привыкшая к негативу в свой адрес, не стала отвечать недоброжелателям.
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