"Ну и киса!": Серябкина оголилась на виду

Экс-солистка "Серебра" покорила мужчин откровением

Ольга Серябкина часто показывается в соцсети без одежды. Вот и теперь певица опубликовала новое фото, на котором изображена в бикини и майке, лямки которой сброшены с плеч, из-за чего пышная грудь едва не выпадает оттуда.

"Я уже все сказала этим снимком. Твоя очередь…"

– призывно подписала артистка снимок. Фанаты совсем потеряли покой. У представителей сильного пола эмоции хлынули через край. Они делились впечатлениями, сокровенными желаниями, навеянными увиденным, не сдерживая чувств и зависти к неведомому сопернику:

"Ну и киса!", "Ты огонь", "Пышная конфетка", "Горячая", "Как всегда, сочная", "Оля, это слишком", "Сиськи", "Меня аж бес попутал", "Базару нет, тигрица", "Да что ты делаешь...", "Вы искушение...", "Ты просто секси", "Уничтожаешь", "Майка лишняя, лучше голая, если на то пошло", "Сексуальная кошечка", "Такая ослепительная, я всегда готов быть твоим рабом", "Прекрасна, великолепна, сексуальна, очаровательна, привлекательна, бесподобна, мила, сногсшибательна", "Кому-то повезло", "Хороша "Маша", да не наша!", "Счастливчик кто-то".

Поток таких речей от мужчин не иссякает, а некоторые даже предложили Ольге замужество.

Не остались в стороне и дамы. Одни из них восхищались фигурой певицы. Другие ругались.

"Минимум творчества, максимум тела... по твоему инстаграм-аккаунту можно назвать тебя не певицей, а куртизанкой", "Столько недостаков, ужас", "Хватит раздеваться", "Из твоей группы в порно валят!"

– возмущались и требовали поклонницы. И такое наблюдается не в первый раз.

Серябкина чуть ли не ежедневно публикует в Instagram горячие кадры. Ранее она сразила наповал новым фото в блестящем мини-платье. До этого выложила в соцсети пикантное фото, которое вызвало у поклонников бурю эмоций.

