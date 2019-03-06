"Уф, шалунья": известная певица снялась раздетой

Экс-солистка группы "Серебро" заинтриговала поклонников

Ольга Серябкина в совершенстве овладела мастерством эффектных фото в игривых купальниках. Певица без труда находит, чем удивить привыкших ко всему пользователей Сети. Однако в этот раз она превзошла саму себя, выложив в соцсети пикантное фото и поместив под ним загадочную фразу:

"Мы давно знакомы, но скоро ты узнаешь меня настоящую".



Фанаты, конечно не обошли вниманием таинственное обещание. Они стали гадать, что это значит и строить предположения:

"В каком смысле настоящую? В порно уходишь?", "Фотка с частной вечеринки, куда Вас пригласили развлекать гостей?", "Неужели голой начнешь фотаться?", "Интрига!", "Звучит как вызов", "Будет интересно узнать тебя еще больше".

Некоторые заявили, что с нетерпением ждут, когда произойдет то, о чем написала артистка. Эмоции мужчин зашкаливали.

"Страсть", "Ух, какая...", "Горячо", "Ааа, кайф", "Ох ты, какая прелесть", "Сладкая", "Такая классная", "И в глаза смотреть не надо", "Лучшая!", "Молли, полегче...", "Конфетка", "Хочу быть твоим фотографом", "Оль, с каждым разом все больше и больше секса", "Какая безудержная", "Сильно",

– поделились впечатлениями одни представители сильного пола.

Другие отметили несколько деталей в образе звезды и выразили собственные желания:

"Лифон, как у студентки", "Сосок пропал", "Как не вовремя сюда приплыл этот кит", "Дельфинчик там лишний", "Сиськи у тебя классные", "Еще... не нарощенные", "Не зря подписался", "Уф, шалунья", "Эх, пощекотать бы сейчас ту касаточки да потискать", "Ах... зажмакать бы", "Многобещающая точка", "Ну покажи титьку".

Не дремали и строгие сторонники морали. Они набросились на Ольгу со всей силой гнева.

"Да уж... Чем дальше тем срамнее...", "Вот зачем все знаменитости выкладывают такие фото?", "Тоска... Нравилась группа "Серебро", нравились песни Макса Фадеева, а это точно не про музыку. Это вообще ни о чем. Что Вы хотите донести до людей этими фото? Вы красивая и секси, мы это уже поняли. Вы начали сольную карьеру, отлично. Но разве только "секс" продается? Или просто больше ничего и нет?", "Какая неприятная барышня", "Жуть", "Успокойте бабушку", "Оденься", "Вечно озабоченная", "Проститутка", "Скоро... за тобой "скорая помощь" с санитарами и смирительными рубашками приедет", – возмутились такие.

Впрочем, к негативу Ольге Серябкиной не привыкать. Не так давно она стала участницей громкого скандала. Ее назвали в числе девушек из эскорта знаменитостей, и неспроста.

Певица сама не раз косвенно подтверждала это довольно откровенными кадрами в Instagram. Да и в свет звезда не стесняется выходить в полупрозрачных нарядах, сквозь которые можно рассмотреть все ее прелести...

