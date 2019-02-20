Зарабатывает не только творчеством: известная певица попала в секс-скандал

Солистку группы SEREBRO обвинила в оказании интимных услуг

Ольга Серябкина стала участницей громкой пикантной истории. Она оказалась в числе тех, кого причислили к девушкам из эскорта знаменитостей.

Канал РЕН-ТВ провел расследование, по итогам которого назвал имена главных представительниц шоу-бизнеса, не гнушаюшихся подобным "ремеслом".

"Многие артистки зарабатывают на жизнь не только творчеством, но и другим путем, о котором предпочитают молчать, – эскортом",

– пишет StarHit. В частности, солистку группы SEREBRO можно "заказать" за $30 тысяч.

Это косвенно подтверждают довольно откровенные снимки, которые певица выкладывает в Instagram . Кроме того, звезда не стесняется выходить в свет в полупрозрачных нарядах, сквозь которые можно рассмотреть все прелести.

То же будто давала понять другая экс-участницы популярного трио Елена Темникова. "Фадеев начал лепить из нас каких-то сексуальных "террористок", потому что лучше всего продаются эротика и скандалы", – говорила она.

Расценки услуг больших и малых звезд – от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Модель и ведущая Маша Малиновская, согласно списку, зарабатывает за подобное так же, как и Ольга Серябкина. Вдвое меньше стоит балерина и танцовщица Анастасия Волочкова – от 15 тыс, актриса и порнозвезда Елена Беркова берет от $10 тысяч.

Ольга Серябкина ушла из группы SEREBRO и активно занялась сольной карьерой. Новый состав трио, представленный продюсером Максимом Фадеевым, после первого же выступления назвали провальным, напоминает URA.RU.