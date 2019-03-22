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"Мурочка": Серябкина раздвинула ноги в машине

Ольга Серябкина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Экс-солистка "Серебра" возбудила пикантным кадром

Ольга Серябкина твердо знает, чем удивить привыкших ко всему фолловеров. Она часто выкладывает в соцсети кадры, на которых изображена в пикантном виде. Не стали исключением и новые фото, которые появились в соцсети. На них певица выглядит так же смело.

На ней длинное черное кожаное пальто и короткое платье такого же цвета, едва прикрывающее ягодицы. Она сидит в автомобиле, соблазнительно раскинув стройные ноги. Томный взгляд излучает сексуальность и будто манит.

"Когда постоянно маячишь туда-сюда по работе, тачка становится не просто средством передвижения. Здесь я отключаюсь от внешнего мира... Читаю ваши комменты, пишу посты, ловлю вдохновение и пишу стихи",

– рассказала красотка под снимками. И в дополнение сообщила:

"Кстати, последний трек к новому альбому, который вы совсем скоро услышите, я написала именно в машине. Это было дико неожиданно…"

Фанаты отозвались на ее пост незамедлительно. Среди комментаторов оказалось больше мужчин, эмоции которых буквально зашкаливали.

"Мурочка", "Вы шикарны", "Это огонь", "Королева", "Ты прекрасна! Умопомрачительная!", "Оля – Мяу... Спасибо за ножки", "Хорошие ляхи", "Ты супер, детка", "Я уже хочу тебя", "Это мой секс", "Черная пантера в черном панамере", "Я б порвал эти колготки",

– делились они впечатлениями, чувствами и желаниями. Один при этом отметил, что "наконец-то Оля не в трусах". Другой посетовал: "Жалко трусиков не видно". 

Кому-то показалось, что певица выглядит "как под кайфом", у нее "обкуренный взгляд" и что-то не то с лицом.  

О записи нового трека артистка заявила еще в конце февраля. Она предупредила поклонников, что уже совсем скоро будет готова представить эту новую работу на их суд.

Ранее экс-солистка группы "Серебро" не раз выкладывала пикантные снимки в Instagram. К примеру, на днях она порадовала фанатов видом оголенной груди и аппетитных ягодиц в бикини, до этого вскружила головы пикантной позой, а ранее снялась в прозрачном купальнике.

Поклонники всегда с нетерпением ждут свежих кадров с изображением любимицы. И она, видимо, стараясь их не разочаровывать, старается вовсю...

Полина ДОРОЖКИНА
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