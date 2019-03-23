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"Фу, жирок": мокрая Серябкина ужаснула оголенными формами

Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com
Певица не перестает эпатировать публику

Ольга Серябкина продолжает свой "марафон" сексуальных и провокационных фото в соцсети. На свежем кадре, опубликованном в Instagram, артистка с темным макияжем позирует в белом боди. Правда, снимок вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков экс-солистки "Серебра".

В кадре Серябкина томно смотрит в объектив фотокамеры. Знаменитость хотела заинтриговать поклонников новым проектом – снимок сделан во время таинственных съемок, но прогадала. Фолловеров больше интересовало, не беременна ли она.

"Чем дальше, тем страшнее....", "Животик... А так огонь", "Жирок есть, но все равно секси", "Фу, жирное пузо", "Беременна?", "Оль, ты чёт потолстела", "Низ слишком открытый... Не красиво", "Если она в положении, то круто", – отмечают интернет-пользователи.

Публикация от MOLLY (@serebro_official)

Многие фоллверы артистки встали на ее защиту, подчеркнув, что она прекрасно выглядит. А аппетитная фигура у женщины только прибавляет ей шарма.

"Мне одной кажется, что такие здоровые и сочные тела как раз-таки и должны быть эталоном?", "Секс-бомба", "Да не жирная она! Что за бред!", – прокомментировали негативные отзывы других подписчиков фанаты Серябкиной. 

Полина ИВАНОВА
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