"Теперь без трусов": Серябкина разделась ради музыки

Певица снялась обнаженной ради нового альбома

Ольга Серябкина представила первый сольный альбом под названием "Косатка". Артистка впервые запела одна и очень трепетно отнеслась к своему творению. Фотографию для обложки певица выбрала максимально эффектную – она улеглась полностью голой на лед.

"Этот альбом есть я. Сегодня. Сейчас. Музыка в нем полностью пропитана мной и любовью. Для меня создание этого альбома было, наверное, самое сложное и самое волнительное действие во всей моей жизни. Для меня это самая честная музыка, которую я когда-либо делала, и она раскрывает самые разные моменты в моей жизни. Косатка – это я. И я выпрыгиваю из воды, чтобы научиться летать",

– подписала снимок Серябкина.

Публикация от MOLLY (@serebro_official) 4 Апр 2019 в 1:15 PDT

Поклонники, привыкшие к откровенным кадрам, оценили новое творчество Ольги и посоветовали поменьше оголяться – она уже все не раз продемонстрировала.

"Ты красотка", "Вся любовь чувствуется во всех треках", "Как фото на порно сайт", "Опять голая и песни однотипные", "Вечно голая", "Трусняк зачем сняла?", "Теперь без трусов совсем", "Ты одета вообще когда-нибудь бываешь??? Реально надоела эта обнаженка уже..."

– комментировали пользователи.

Самые внимательные фанаты отметили, что в составе группы Serebro Серябкина смотрелась эффектнее. Напомним, звезда покинула коллектив осенью 2018 г. с целью начать сольную карьеру.

"Мне кажется, в группе было круче, чего-то не хватает", "В группе ты была ярче", "Нормально, но как-то однообразно",

– написали подписчики.

До этого Серябкина устроила эротическую фотосессию в ванной.