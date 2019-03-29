"Лучше секса": известная певица пустилась во все тяжкие

После ухода из группы Serebro Катя Кищук решила оторваться

Девушка была солисткой музыкального коллектива с 2016 по 2019 год. Она решила покинуть команду вслед за Ольгой Серябкиной. После ухода Катя Кищук завела новый Instagram-аккаунт, где выкладывает весьма откровенные снимки.

На последней фотографии она позирует без одежды – на ней только короткие сапоги с изображением долларов. Одну грудь она прикрыла волосами, другую скрыла рукой, а вот ягодицы Кищук можно хорошо рассмотреть.

Публикация от KATERINA (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk) 29 Мар 2019 в 2:49 PDT

Поклонники домашнюю съемку певицы оценили – фото собрало почти 250 тысяч "лайков". Комментарии сплошь восторженные, мужчины заявляют, что она поступает с ними жестоко, выставляя настолько пикантные фотографии.

"За что ты так с пацанами", "Очень сочная", "У меня истерия", "Когда будут видео", "Шикарная фигурка", "Смелое фото", "Секси", "Пушка", "Огнище", "Какая ты секси", "Прелесть", "Боже, ты шикарна", "Это лучше, чем секс",

– пишут взбудораженные подписчики.

Борцы за нравственность, наоборот, призывают Катю вести себя сдержаннее.

"Сейчас полностью разочаровалась, зачем столько пошлости, обнаженки? Ты девушка, будущая жена, мама. Зачем тебе эта грязь вся, не понимаю",

– ругают Кищук.

В начале марта появилась информация о том, что девушка вышла замуж за эстонского рэпера Томми Кэша в Париже. Молодой человек опубликовал провокационное фото с надписью: "она сказала да". При этом на нем был костюм, а на Кате белое платье.

Публикация от “¥€$” NEW ALBUM OUT NOW! (@tommycashworld) 7 Мар 2019 в 7:53 PST

Ранее сексуальными снимками поделилась звезда сериала "Кухня".