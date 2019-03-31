Певица забыла о лифчике

Ольга Серябкина продолжает провоцировать подписчиков, выкладывая откровенные снимки.

На опубликованном фото певица задрала прозрачную футболку до груди. При этом артистка позирует без лифчика. Кроме того, сквозь одежду просвечивается и нижнее белье Серябкиной, а также соблазнительные бедра.

Подписчики не смогли устоять перед таким видом своего кумира. "Сиси в студию и песенки", "Надо было вобще снять кофточку олечка😘😍🔥", "Животик красивый, фигурка класс 😍", "Секса в тебе достаточно", "Снимай кофту, я иду", "Зачем ей одежда??????? Сбрось её", "

По выше поднять нельзя?", "Такая ты секси💥".