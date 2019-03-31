Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Серябкина показала себя без нижнего белья

Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com
Певица забыла о лифчике

Ольга Серябкина продолжает провоцировать подписчиков, выкладывая откровенные снимки.

На опубликованном фото певица задрала прозрачную футболку до груди. При этом артистка позирует без лифчика. Кроме того, сквозь одежду просвечивается и нижнее белье Серябкиной, а также соблазнительные бедра.

Подписчики не смогли устоять перед таким видом своего кумира. "Сиси в студию и песенки", "Надо было вобще снять кофточку олечка😘😍🔥", "Животик красивый, фигурка класс 😍", "Секса в тебе достаточно", "Снимай кофту, я иду", "Зачем ей одежда??????? Сбрось её", "
По выше поднять нельзя?", "Такая ты секси💥".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Захватят всю Украину": в Киеве разглядели огромную группировку войск России в районе Азова

Накануне выборов в Незалежной разразились бредом об "агрессии" Москвы

Медведеву отстранили от соревнований

Спортсменку подозревают в применении допинга

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей