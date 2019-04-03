Голая Серябкина легла в ванну с лепестками роз

Экс-солистка "Серебра" показала весьма откровенное фото

Ольга Серябкина, которую знают как MOLLY, обнажается перед камерой без стеснения. Для красотки это дело привычное – она довольно часто снимается и совсем без одежды, и полуголая. А на этот раз показалась во всей открытой красоте в ролике, опубликованном в сторис.

Как расказала сама артистка, она отправилась в Турцию неспроста. Ей должны были подкорректировать внешность, точнее – нос. Прибыв в клинику, девушка пришла в восторг от того, как там встречают. Больше всего ее покорили лепестки роз, которыми была усыпана не только кровать в номере, они находились и в ванне, ожидавшей постоялицу.

Ольга с удовольствием поггрузилась в приятную воду. При этом она не скрывала получаемого удовольствия, медленно двигая стройными ногами и касаясь руками лепестков.

Кадры были удалены. А на странице в Instagram артистка выложила не менее соблазнительное фото. На нем красотка позирует, сидя в платье с обнаженной спиной и рассеянно смотрит перед собой.

"Как вы поняли, у меня все мысли заняты релизом нового альбома. Не могу не проецировать их сюда".

– сообщила Ольга под снимком. И уточнила, будто напомнила:

"Тем более, что 4 апреля так скоро… Мои песни появятся на всех площадках, и вы сможете услышать их и почувствовать в них меня".

Фолловеры отозвались. И представителей сильного пола оказалось большинство. Они совсем потеряли головы. Некоторые только поделились впечатлениями.

"Какой взгляд, ааа", "Ты такая сексуальная, Оль", "Что же ты делаешь со всеми мужчинами страны! Нельзя так!", "Идеальная", "Ням-ням... Сексуальноя спина... Ням-ням...", "Мне кажется, я тебе перетянул, веревочки на спине, извини", "Оль, хочу песню – на кравати", – написали такие

А двое пошли дальше – сделали прелестнице предложение. да еще как:

"Оленька, лапочка моя любимая, только ты для меня самая красивая, добрая, милая и самая лучшая девушка на всем белом свете. Я здесь нахожусь уже долгое время и только из-за тебя одной. Ты мне очень нравишься и я хорошо чувствую и понимаю тебя. Я люблю тебя уже давно. Ольга, выходи за меня замуж, пожалуйста", "Оленька, принцесса моя, ты самая красивая, хорошая, нежная и только одна девушка в мире такая. Ты точно это девушка кого я очень хочу. Только ты. Ты мой бриллиант и самая дорогая, моя единственная, моя любимая. Солнышко дорогая, пожалуйста, выходи за меня замуж. Люблю тебя милая, очень люблю", "Когда мы обвенчаемся...".

Звезда не раз выкладывала такие провокационные снимки. На одном из более ранних кадров она подняла прозрачную футболку до груди. На другом показалась в боди, которое лишь слегка прикрывало некоторые части тела, а бедра певицы были обнажены полностью. Да и горячую фотосессию она устраивала до этого...